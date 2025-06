Oggi l’ultimo saluto a Franco Regnani, socio della M.a.s.s.

Cordoglio a Scandiano e nel settore della ceramica ha suscitato la morte di Franco Regnani, avvenuta all’età di 80 anni a Milano, dove risiedeva. Era il nipote di Loredano Paderni, socio storico della Meccanica Artigiana Stampi Scandiano, fondata nel 1967 a Scandiano grazie all’ingegno di Lodovico Bardelli. Alla morte del padre, Franco Regnani subentrò nelle quote societarie affiancando Bardelli nella gestione di M.a.s.s., azienda leader nella produzione di tecnologia e stampi per la ceramica. I funerali si svolgeranno stmattina, alle 11 alla chiesa di Santa Teresa. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il locale cimitero. Franco Regnani lascia la figlia Diana, la nipote Viola e il genero Stefano.

gi.fi.