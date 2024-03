Oggi l’ultimo saluto a Franco Lombardi. Fondò la termoidraulica nota in tutta la montagna

E’ mancato all’affetto dei suoi cari Franco Lombardi, 90 anni. Ne danno il triste annuncio i figli Daniela e Paolo, la nuora Alessandra e il genero Stefano, i nipoti Alessandro, Enrico e Luca. I funerali avranno luogo oggi con partenza alle 14,30 dalla camera ardente del S.Anna per la chiesa di Casina dove alle 15 verrà celebrata la messa. Franco Lombardi era una persona conosciuta e stimata non solo a Casina dove ha sempre abitato, ma in tutta la montagna: era titolare di un’azienda termoidraulica, una delle prime aziende del settore sul territorio appenninico. Lombardi, un lavoratore esperto che sapeva dare consigli, avviò l’attività con punto vendita di arredo bagno diventando un esperto del settore. Nel 1999 andò in pensione e gli subentrò il figlio Paolo che prosegue tuttora l’attività.

s.b.