Oggi l’ultimo saluto a Giorgio Panisi

Sono stati confermati per oggi pomeriggio i funerali di Giorgio Panisi, l’operaio di 53 anni vittima di un malore, lunedì mattina, quasi certamente legato a uno choc anafilattico in seguito all’ingestione di un antibiotico a cui l’uomo era allergico.

L’addio oggi alle 14,30 partendo dall’abitazione di via Crispi a Reggiolo per la vicina chiesa parrocchiale. Il feretro sarà poi trasferito dall’agenzia Losi a Mantova, in attesa di cremazione.

Intanto, la Procura reggiana ha aperto un’inchiesta ipotizzando i reati di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Ora gli inquirenti intendono verificare se siano state rispettate tutte le linee guida da parte degli operatori sanitari che avevano curato Panisi. Il malore è infatti giunto dopo aver ingerito un antibiotico prescritto dopo una visita in uno studio dentistico. Pare che Panisi non avesse segnalato l’allergia al personale medico a causa di amnesie che risulta avere in seguito al grave malore che lo aveva colpito l’anno scorso. Panisi lascia la madre, tre fratelli, la compagna e una figlia di appena sette anni. Eventuali offerte in sua memoria alla cooperativa Bettolino di Reggiolo.