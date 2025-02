Oggi l’ultimo saluto a Giovanni Ghirardini

La pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze di Casalgrande è in lutto per la morte dell’86enne Giovanni Ghirardini, volontario che ha prestato servizio nell’associazione fino al 2013.

"Giovanni è stato uno dei primissimi volontari entrati in associazione, nel 2001, quando Ema era ancora agli inizi della sua storia – dicono da Ema –. Grazie al tanto tempo dedicato alla nostra realtà ha permesso ad Ema di andare avanti e crescere sempre più. Ci uniamo al cordoglio del figlio Fabio (fondatore e consigliere Ema), della moglie Rosangela e di tutti i famigliari". I funerali oggi alle 11 partendo dalle camere ardenti dell’ospedale di Scandiano per il cimitero nuovo di Coviolo per la cremazione.