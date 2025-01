Oggi l’ultimo saluto a Irene Sassi, deceduta a 102 anni

Torna a casa oggi a Sologno nonna Irene Sassi ved. Mariani, dopo aver vissuto per molti anni, da quando è rimasta vedova, con figli e nipoti ad Albinea. Nonna Irene si è spenta all’età di 102 anni, sicuramente una delle più longeve della montagna, ne danno il triste annuncio i figli Pierino e Maura, la nuora Deanna, il genero Roberto, i nipoti Debora, Silvia, Denis e Laura, i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo oggi alle 14 partendo dalla Casa Funeraria Croce Verde a Reggio Emilia, per la chiesa parrocchiale di Sologno (Villa Minozzo). Al termine della funzione, il feretro proseguirà per il locale cimitero dove avverrà la tumulazione.

"La nonna ricordava le campagne del riso in Piemonte dove è andata più volte – ricorda una nipote – cantava le canzoni delle risaie, mai dimenticate. La sua è stata una vita di sacrificio dedicata al lavoro e alla famiglia. Ricordava che sua madre Dusolina, mia bisnonna che ho conosciuto, era andata addirittura a fare la balia in Francia, questo per farci capire com’era il mondo una volta".

