Oggi l’ultimo saluto a Maffezzoli morto subito dopo la moglie

"Un grande dolore apprendere della scomparsa del caro Attilio Maffezzoli, nostro corista e baritono solista per tanti anni, nonché della moglie Gabriella, a solo pochi giorni di distanza". Così il Coro Mavarta commenta il duplice lutto che ha colpito una nota e stimata famiglia santilariese e tutta la comunità, in primis il sindaco Carlo Perucchetti. La coppia di imprenditori insieme negli anni ’70 aveva fondato la Multicom, attiva nel settore della Gomma-Plastica e oggi diretta dal figlio Andrea. Entrambi erano da tempo malati. I funerali di Gabriella Piovanelli, 81 anni, si erano svolti venerdì e meno di tre giorni dopo, domenica, se n’è andato anche lui, a 76 anni. Le esequie dell’uomo si terranno oggi, con il corteo che partirà dalla Sala del Commiato "Montanari e Manghi" di Calerno alle 9, diretta alla chiesa di Sant’Ilario. "Non dimenticheremo la tantissima musica fatta insieme. Attilio canterà sempre con noi", scrivono dal Coro.