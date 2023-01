Oggi l’ultimo saluto a Rossano Bertacchi vittima di un malore

Si svolgono oggi i funerali di Rossano Bertacchi (nella foto), l’uomo di 58 anni rinvenuto privo di vita nella sua abitazione, stroncato da un malore improvviso mentre era sul divano di casa, in via Vettigano a Rio Saliceto, dove abitava da solo. Dopo l’autopsia, eseguita alla Medicina legale del Policlinico di Modena, ieri mattina è stato ufficialmente concesso il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari. E oggi pomeriggio si svolgono i funerali, affidati all’agenzia Cabassi, con partenza alle 14,30 dall’obitorio dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per raggiungere l’imbocco del viale del cimitero correggese, con un breve corteo a piedi fino all’ingresso del camposanto. Poi il feretro sarà trasferito in attesa della cremazione.

Il decesso dovrebbe risalire alla sera di Capodanno. Ma solo due giorni dopo, su segnalazione dei colleghi che non l’avevano visto sul lavoro – Bertacchi era attivo all’isola ecologica di Correggio – erano intervenuti i soccorsi a Rio Saliceto, scoprendo quanto era successo. Rossano Bertacchi lascia nel lutto la madre Rosanna, il figlio Michael, i fratelli Giorgio e Claudia.