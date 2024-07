Oggi l’ultimo saluto a Terzi, l’alpinista morto sull’Adamello

Sono fissati per oggi alle 15,30 i funerali di Daniele Terzi, l’alpinista originario di Gualtieri, vittima domenica di una rovinosa caduta mentre stava effettuando una escursione verso la cima dell’Adamello, sui monti bresciani. Aveva quasi 59 anni. I funerali si svolgono a Viadana di Mantova, la cittadina dove viveva con la moglie Stefania e i figli Sara e Marco. Lascia anche la madre Piera, di Gualtieri. L’addio oggi nella chiesa di Castello, a Viadana. "Alpinista appassionato, è caduto tragicamente dalla montagna che tanto amava… La mamma, la moglie e i figli ti sono accanto nel viaggio che ti sta portando alla vetta più alta, dove regnano pace, armonia e una sconfinata bellezza", la frase scelta dai familiari per l’ultimo saluto. Domenica mattina Terzi, con un paio di compagni di escursione, avrebbe cercato di effettuare una piccola variante alla solita risalita sfruttando un canale innevato, ma all’improvviso sarebbe scivolato cadendo per diverse decine di metri. Quando i suoi amici non lo hanno più visto, hanno dato l’allarme. Solo alcune ore dopo la salma è stata recuperata.