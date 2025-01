Oggi l’ultimo saluto a Ugo Benassi, storico agricoltore

La comunità di Baiso piange l’agricoltore storico Ugo Benassi (foto), deceduto all’età di 82 anni, che col fratello Romano fondò l’azienda agricola Fratelli Benassi a Ospedale di Sopra. Un’attività tutt’ora fiorente, condotta con passione dal figlio di Ugo, Marco. Benassi lascia anche la figlia Paola, la nuora Fabiola, il genero Mattia, l’amato nipote Fabio, i fratelli e la sorella, parenti e tanti amici. I funerali avranno luogo stamattina con partenza alle 9,45 dalla sua abitazione di via Ospedale Sorpra 1 a Baiso per la chiesa parrocchiale, dove alle 10 verrà celebrata la santa messa. Al termine della funzione funebre il feretro del defunto Ugo Benssi verrà accompagnato in processione al cimitero locale per la tumulazione. Anticipati ringraziamenti dei familiari a tutti coloro che saranno presenti.

s.b.