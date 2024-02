Oggi l’ultimo saluto al prof Pier Giorgio Germini

Cisl Scuola e Cisl Emilia Centrale piangono la scomparsa del professor Pier Giorgio Germini, 86 anni, avvenuta martedì 27 febbraio. Orfano di padre, studiò al Convitto ad Assisi, conseguì la laurea in lettere e insegnò dapprima alle elementari a Fabbrico, quindi lettere alle scuole medie di Albinea, dove si trasferì una volta sposato.

L’esperienza di studio in una struttura per orfani lo segnò molto: "Questo lo ha reso - lo ricordano i figli Anna e Francesco - il miglior papà che potessimo avere". Si avvicinò al mondo sindacale cislino con grande passione, ricordano al sindacato di via Turri, dapprima nel consiglio direttivo del Sism, la categoria che all’epoca seguiva la scuola secondaria e la formazione professionale e che, fondendosi al Sinascel (scuola elementare e materna), diede vita nel 2000 alla CISL Scuola. Proprio in quest’ultima Giorgio entrò nel 2000, come operatore.

"Una persona di una dolcezza e generosità infinite", ricorda Monica Leonardi, segretaria generale aggiunta della Cisl Scuola. "Sapeva ascoltare le persone e risolvere i casi più difficili con grandissima capacità e gentilezza d’animo. Ai suoi familiari esprimiamo tutta la nostra vicinanza".

Pier Giorgio era attaccatissimo alla famiglia, alla moglie Mirella, ai figli Anna – insegnante di scuola primaria e Rsu Cisl – e Francesco, musicista e direttore d’orchestra. Quella per la musica era una passione anche di Pier Giorgio, ricordato con commozione in queste ore dagli amici del Coro della Ghiara e di San Pietro, dove cantava. Il funerale avrà luogo oggi alle 14:00.

Il feretro partirà dalla Casa Funeraria Croce Verde di Reggio per poi arrivare alla chiesa parrocchiale di Montericco, dove si celebrerà la santa messa. La tumulazione avverrà in forma strettamente privata. Per volontà della famiglia, non fiori ma opere di bene.