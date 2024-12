Oggi l’ultimo saluto all’orologiaio Zuliani. Il cordoglio del Comune

Si svolgeranno questa mattina i funerali di Giovanni ‘Gianni’ Zuliani, storico commerciante-orologiaio di Albinea. Zuliani, come riferito nell’edizione di ieri, è scomparso all’età di 73 anni. L’amministrazione di Albinea ha espresso il proprio cordoglio in una nota: "Era una professionista stimato e abile nel rimettere in sesto i delicati meccanismi soprattutto delle sveglie e orologi a pendolo. Inoltre era una persona simpatica, paziente, discreta e molto benvoluta nella comunità di Albinea. L’amministrazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia Zuliani per la perdita".

Era stato il fratello Virginio ad aprire la storica attività nel lontano 1968. Gianni arrivò in negozio nel 1972. Il 7 dicembre era stato premiato dal Comune per la sua attività di commerciante con una cerimonia molto partecipata in sala del consiglio visto che il negozio avrebbe chiuso a inizio del 2025. Gianni aveva seguito la premiazione attraverso un collegamento video. L’ultimo addio oggi partendo alle 11 dalla sala del commiato di Parco Caselline di Albinea per il cimitero nuovo di Coviolo.

m. b.