Oggi ‘Mi Riguarda’, l’evento sul Welfare. "Nessun numero chiuso"

La precisazione del Comune sull’evento ‘Mi Riguarda’, dopo l’attacco di Forza Italia. "In merito alle parole di Luca Vezzani e Mariarosaria Tedesco circa l’iniziativa sul welfare ’Mi Riguarda’", in programma oggi dalle ore 9 negli spazi del Mercato ortofrutticolo, "si precisa che quest’ultima non implica, come affermato, un ‘processo di registrazione utilizzato come filtro selettivo dei partecipanti’. L’iniziativa è infatti aperta a tutti: l’iscrizione preventiva non è infatti vincolante e, chi lo vorrà, potrà iscriversi direttamente la mattina dell’evento. La registrazione dei partecipanti – senza filtro selettivo – rappresenta invece la modalità attraverso cui organizzare al meglio il processo di discussione e confronto, permettendo a tutte e tutti di esprimere la loro opinione".

A tal proposito, si è svolta la formazione per i 76 facilitatori – tra dipendenti comunali e volontari – che avranno il compito di coordinare i singoli gruppi di lavoro: l’obiettivo è quello di permettere a chiunque lo desideri di esprimere il proprio contributo, senza alcuna censura selettiva".