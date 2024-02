Oggi "M’illumino di meno": "Ognuno può fare qualcosa"

Si celebra oggi il ventennale dell’iniziativa nazionale "M’illumino di meno", giornata nazionale del risparmio energetico e stili di vita sostenibili. L’assessorato all’ambiente di Castelnovo ha coinvolto diversi istituti scolastici in varie iniziative che si svolgeranno in questa giornata con la partecipazione complessiva di ben 1.849 studenti. In particolare un evento aperto al pubblico oggi alle 17.45 alla scuola d’infanzia di Pieve. Le famiglie potranno presentarsi munite di mini torce per poi recarsi in passeggiata fino a piazza delle Armi, nel centro storico di Castelnovo, per condividere un momento di riflessione. I bambini della scuola parleranno di energie pulite facendo riferimento al progetto condotto in aula durante l’anno: "Sole, vento, acqua…green energy", condividendo con i genitori esperienze realizzate nelle varie sezioni relative al tema. Seguirà un momento conviviale con le famiglie. In tutte le scuole verranno proposti momenti di sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico, si punterà a spegnere le luci non strettamente necessarie, viene richiesto di andare a scuola a piedi, portare merende anti-spreco e messe a dimora piccole piante e fiori. L’assessore all’ambiente, Chiara Borghi, afferma: "L’adesione a questa giornata è molto importante perché testimonia come ciascuno di noi, partendo dalla propria dimensione, con scelte che possono sembrare piccole e semplici, può apportare cambiamenti fondamentali e contribuire a salvare il pianeta. L’idea ‘M’Illumino di meno’, partita da una trasmissione radiofonica 20 anni fa, oggi è un evento nazionale sottoscritto dal Governo". Questi temi " hanno raggiunto un’importanza che si è ormai trasformata in urgenza".

s. b.