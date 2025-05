Oggi nuovo sciopero per i dipendenti di Seta

Nuovo sciopero in Seta. A indirlo per oggi è il sindacato Usb nei tre bacini serviti dall’azienda di trasporto pubblico (Modena, Reggio e Piacenza). L’astensione, che avrà una durata di quattro ore, fa parte delle mobilitazioni che accompagnano lo sciopero generale indetto per il 20 giugno e la manifestazione nazionale a Roma del giorno successivo. "Aumentano gli utili di Seta, con un bilancio netto di 1,8 milioni di euro, ma per le richieste delle lavoratrici e lavoratori per migliorare le condizioni lavorative e salariali è sempre ‘fumata nera’", spiega l’Usb. "Troppo oneroso per la società rispettare anche i più elementari diritti di dignità e civiltà motivo per il quale Usb Lavoro Privato ha gestito una vertenza sindacale portando la protesta in Prefettura a Piacenza", continua il sindacato. Che nello specifico chiede di "armonizzare gli accordi di secondo livello tra gli assunti pre e post 2012", programmare il servizio "con un preavviso minimo di 48 ore per permettere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", istituire "una nuova normativa sui turni con adeguate e reali soste cuscinetto ai capilinea" e garantire "un doppio riposo al mese nel fine settimana".