Oggi partono i ’Mercoledì nel parco’. Ogni sera uno spettacolo diverso

Al via da oggi i "Mercoledì al parco", rassegna organizzata dal Comune con Com.Re. Stasera il primo di sei eventi per cenare sotto le stelle, far divertire i bambini sui "grilli tricicli" e assistere ogni sera a uno spettacolo diverso. Ballo, musica, attività sportive, musei aperti e quest’anno anche l’appuntamento con "Scatta la zampa", set fotografico per farsi scattare una foto con gli amici a quattro zampe da fotografi professionisti e sostenere il Rifugio Rocky. Nelle prossime settimane, sempre tra piazza della Vittoria e il parco del Popolo nel centro storico cittadino, ci saranno rappresentazioni di Stand Up Comedy (con Emilia Garuti, Francesco Vasapollo, Fabio Urgera, Silvio Perfetti), esibizioni di karate, eventi ai Musei Civici, musica dal vivo, gli Scacchi in piazza, danze varie. Ogni settimana la rassegna si ripropone, ma ogni volta con un tema differente, con manifestazioni e animazioni adatte a un pubblico di tutte le età.