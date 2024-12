Oggi riapre il ponte del Gattaglio: "Il progetto ripagherà l’attesa"

È arrivato il giorno tanto atteso. Oggi apre il nuovo ponte ciclopedonale del Gattaglio, realizzato dal Comune – al posto della passerella ormai obsoleta – e finanziato con risorse del Pnrr. Restano da finire, entro gennaio, l’illuminazione e la rifinitura di parapetti e segnaletica, ma l’infrastruttura per pedoni e ciclisti, è già praticabile. I prossimi e ultimi lavori non comporteranno la chiusura completa del ponte, se non nelle fasi strettamente necessarie per la posa dei pali di illuminazione.

"Abbiamo fortemente voluto aprire al transito di bici e pedoni il nuovo ponte prima di Natale, nonostante le difficoltà del cantiere dovute al meteo degli ultimi mesi, che ha comportato pesanti rallentamenti – dice il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Lanfranco de Franco – Sappiamo quanto la riapertura fosse attesa da cittadini e attività commerciali, quindi procediamo, in condizioni di sicurezza, nonostante i lavori non siano del tutto completati". Da qui la richiesta a tutti di aspettare la fine dei lavori a gennaio "per un giudizio complessivo sull’opera, che penso ripagherà le attese".

Il progetto per 1,192 milioni di euro è stato finanziato col Pnrr per 946mila euro, a cui si sono aggiunti 246mila euro di risorse comunali. Il progetto ha previsto, dopo la demolizione, la costruzione di un ponte nuovo, a campata unica, in acciaio corten per renderlo più durevole alle manutenzioni future "oltre a conferire un aspetto più elegante" e l’impalcato è in cemento armato. La larghezza complessiva è di 5,4 metri, ospita una ciclabile a doppio senso di marcia di 3 metri pavimentata con asfalto colorato, un camminamento a doppio senso di 1,2 metri con pavimentazione in luserna e una fascia intermedia dedicata alla sosta dei pedoni di larghezza di 1,2 metri con sedute e luci centrali a basso consumo energetico.