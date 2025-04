"Oggi ricorderemo don Carlo, assassinato da partigiani comunisti"

"Oggi pomeriggio, alle 18 al cimitero di San Ruffino di Scandiano, deporremo la corona in memoria di don Carlo Terenziani (foto), sacerdote di Ventoso assassinato dai partigiani comunisti presso il muro esterno del cimitero di San Ruffino il 29 aprile del 1945". Ad annunciare l’iniziativa è il consigliere comunale e provinciale Giuseppe Pagliani. L’esponente di Forza Italia, in un ordine del giorno in Comune, ha chiesto di dedicare, al camposanto di San Ruffino, una lapide a don Terenziani che riporti con "forme e parole adeguate il ricordo del sacrificio di questo sacerdote". Pagliani ha ricordato che ricorre l’80° anniversario dal "sacrificio di un prevosto che da sempre è stato cancellato dalla storiografia locale per il vergognoso crimine subito da un innocente da parte dei partigiani locali. Le amministrazioni comunali locali con grave colpa non hanno mai partecipato negli ultimi 25 anni ai ricordi da noi organizzati. Noi continueremo sempre a ricordare un martire della chiesa reggiana volutamente dimenticato perché rappresenta una pagina vergognosa di chi si è nascosto dietro la Resistenza per scampare ad un crimine così sanguinario".

m. b.