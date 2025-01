Oggi si apre la Casa della salute. Presente l’assessore regionale

L’assessore regionale alle politiche per la salute, Massimo Fabi, interverrà questa mattina all’inagurazione della 15ª Casa della Salute della nostra provincia, terza nel distretto sanitario di Scandiano con quelle di Rubiera e Castellarano.

Alla cerimonia, fissata per le ore 11 in via Pistoni e Blosi saranno presenti anche il sindaco Matteo Nasciuti, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, le autorità locali, professionisti e volontari. La Casa della Comunità rientra fra gli interventi previsti all’interno del Pnrr, col finanziamento dall’Unione Europea-Next Generation EU. L’edificio ospita al piano terra i servizi distrettuali e ha ospitato sino al 2019 la Croce Rossa. Le Case della Comunità sono luoghi di prossimità nei quali i cittadini possono trovare accoglienza e risposte ai propri bisogni sanitari, sociosanitari e sociali.