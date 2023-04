Oggi si inaugura il nuovo ufficio dedicato ai turisti

Lo Iat, ufficio informazioni ed accoglienza turistica dell’Appennino reggiano, che fa capo all’Unione dei Comuni dell’Appennino, da oggi primo aprile apre nella nuova sede (foto) in via Roma 75. L’impulso è stato dato dall’Assessore al Turismo, Enrico Ferretti, in accordo con il sindaco Enrico Bini: è convinzione di tutti che la nuova collocazione sia più fruibile dall’utenza, trovandosi in un punto nevralgico del paese sulla viabilità principale. Una decisione che va anche nella direzione di ottimizzare le spese di gestione, visto che la nuova sede è già di proprietà pubblica. L’ufficio IAT è un riferimento importante per chi visita l’appennino, un comprensorio di 10 Comuni, fornisce indicazioni e materiali informativi sul territorio.

s.b.