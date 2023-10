Oggi si preparano le zucche per il 31

Halloween inizia in anticipo al Circolo Bellarosa di Albinea. Oggi dalle 16,30 via al laboratorio riservato ai più piccoli: basterà presentarsi nella sede di via Nobili con una zucca per partecipare alla realizzazione delle scenografie in vista di martedì. Due giorni dopo, il 31, la festa vera e propria (inizio 16,30). I partecipanti potranno vestirsi e truccarsi all’interno del circolo. Alle 18 partirà la carovana ‘Dolcetto o scherzetto’ per le vie di Bellarosa. Alle 19,30 ritorno al circolo per una cena a buffet con offerta libera (info e prenotazioni 340.8615758).