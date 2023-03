Oggi simulazione di emergenza

Oggi dalle 9 fino alle 13 in centro a Gualtieri si svolge una simulazione di emergenza con l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale di Protezione civile, previsto in caso di necessità per calamità naturali o simili situazioni di rischio per la popolazione. È il quarto incontro del percorso formativo che impegna tecnici e dipendenti comunali, agenti di polizia locale, sindaci, assessori, consiglieri comunali, con l’obiettivo di crescita professionale dei funzionari, la condivisione delle procedure nei vari enti per far crescere il sistema locale di Protezione civile.