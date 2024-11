Oggi Speranza (Pd) in provincia

Le nuove sfide della medicina territoriale, e le prospettive sanitarie per l’Emilia-Romagna sono al centro dei due appuntamenti con Roberto Speranza, deputato del Partito Democratico di oggi. Alle 18 al Centro Sociale Buco Magico (Via Martiri di Cervarolo, 47) Speranza, incontrerà Laura Arduini e Federico Amico candidati alle elezioni regionali nelle liste del Partito Democratico. Alle 21 al Circolo Fuori Orario (Taneto di Gattatico , in via Don Minzoni, 96/B), l’ex ministro della Salute affronterà il tema della sanità – tra i punti più principali del programma di Michele de Pascale, candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali – sempre con Federico Amico, Luca Vecchi, Laura Arduini.

Nel frattempo l’altro ex consigliere reggiano uscente del Pd, Andrea Costa, al motto di ’C’è Costa per te’ ieri ha pubblicato sulle sue pagine social un ironico video in cui due ragazzi mostrano gli striscioni: "Abbiamo bisogno di Superman... Ah no... di Andrea Costa!".