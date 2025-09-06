Oggi torna l’appuntamento con la storia

Oggi torna un appuntamento classico con la storia medievale e, in particolare con la storia di Matilde di Canossa: la Rievocazione Storica Canossana, giunta alla 34esima edizione. Tra le varie novità, il ritorno della manifestazione all’arena del Bosco dell’Impero, a Ciano d’Enza, dopo varie edizioni organizzate al castello di Rossena.

Il programma prevede alle 17, al Bosco dell’Impero, “A un passo dalla Storia nel villaggio medievale”, rievocazione a cura delle Contrade Canossane. A disposizione anche “You are Matilde”, viaggio nella storia con il virtual tour a cura di Emilialand (per info e prenotazione: Marika, 351.6503464 o info@emilialand.com). È possibile prenotare il posto in prima fila ai numeri 3495420806 - 348 5993068 (solo tramite Whatsapp). L’ingresso è gratuito.

Alle 18, partenza della sfilata del Corteo storico dal plesso scolastico di Ciano all’Arena Bosco dell’Impero, con la partecipazione delle Contrade Canossane, di Matilde di Canossa, Papa Gregorio VII, Enrico IV, figuranti, sbandieratori e musici “Maestà della Battaglia” di Quattro Castella. Alle 19 la rievocazione storica e la rappresentazione dell’Atto del Perdono, avvenuto nell’anno domini 1077.

Dalle 21 in poi la festa all’Arena continuerà all’interno delle laverne con buon cibo, street food, birra artigianale e drink. Spettacolo dei Morrigan’s wake, gruppo di musica celtica bretone irlandese e scozzese. Il concerto è un’alternanza di danze (jigs, reels, polkas), di ballate e di slow airs.