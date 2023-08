Ogni giorno 7 chiamate al 112

Solo al 112 del Comando di Reggio, nell’ultimo anno, sono pervenute 150.522 richieste telefoniche, oltre 400 al giorno. Di queste, 2.412 (circa 7 al giorno) per liti tra le mura domestiche (cosiddette liti in famiglia), in strada e tra vicini.

Un fronte caldo, quello della litigiosità tra vicina e delle violenze tra le mura domestiche: dal giugno 2022 al giugno 2023 i carabinieri hanno operato numerosi arresti e denunce grazie anche al maggior coraggio avuto dalle stesse vittime che (nel caso delle violenze a sfondo sessuale) hanno trovato la forza di denunciare sia grazie alla legge del Codice Rosso che all’attenzione riposta dall’Arma per favorire la denuncia con la creazione della cosiddetta “stanza tutta per sè” . Ma ecco i dati dell’ultimo anno: 314 le persone arrestate e denunciate per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia; 215 le persone arrestate e denunciate per lesioni personali; 39 quelle denunciate per percosse;

164 le persone denunciate per minacce.