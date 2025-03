Ogni martedì la seduta di yoga

Al via un corso di yoga promosso dall’Amministrazione comunale di Casina nell’ambito delle attività proposte alla Biblioteca comunale.

L’iniziativa sarà messa in pratica ogni martedì di questo mese dalle 19 negli spazi della Biblioteca e sarà seguita da Simona Ghittini. Tutti gli appuntamenti fissati nei martedì di marzo (4, 11, 18 e 25) saranno ad ingresso libero e completamente gratuiti.

Si tratta di quattro lezioni per armonizzare corpo e cuore con pratiche Asana (posizioni tenute) e Pranayama (tecniche di respirazione). Gli incontri si concluderanno con un momento di rilassamento e meditazione guidata. I partecipanti dovranno munirsi di tappetino da yoga e di un plaid per la parte conclusiva. Per informazioni: Biblioteca Bresciani, tel. 0522 604725, mail biblioteca@comune.casina.re.it.

s.b.