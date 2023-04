"Ogni minima variazione ci può far chiudere"

Apprendiamo con viva preoccupazione, della scelta di rendere definitiva la ztl in via Ariosto. Ma lo siamo ancora di più per il futuro allargamento della ztl a tutto corso Garibaldi e via Emilia Santo Stefano. Stiamo parlando di zone dove il commercio di vicinato vive una situazione di estrema fragilità, dove ogni piccola variazione dei ricavi, per un negozio, può fare la differenza tra tenere aperto o chiudere. Come sempre si continua ad affermare che il commercio di vicinato è indispensabile per la vita dei nostri centri storici ma poi i provvedimenti che si adottano vanno in tutt’altra direzione. Ci sono attività che inevitabilmente la ztl metterà in difficoltà, ovviamente non mi riferisco a bar e ristoranti ma al fruttivendolo, al fornaio, al piccolo negozio di alimentari, all’abbigliamento. Tutte attività di servizio anche alla residenza, che se mancheranno renderanno ampie zone del centro sempre meno vivibile. Non ci è nemmeno piaciuta la modalità con cui ci è stata comunicata questa scelta, con le agenzie di stampa che sapevano le cose prima di noi. Confesercenti chiede pertanto di rivedere la scelta sulla mobilità in via Ariosto e Corso Garibaldi, cui non siamo mai stati d’accordo. In subordine chiediamo di posticiparla, perché in questo momento il commercio di vicinato sta già affrontando una situazione difficile legata all’inflazione, ai costi energetici e al calo dei consumi che ne deriva, e va sostenuto e non ulteriormente penalizzato. Ci rendiamo disponibili fin d’ora a trovare soluzioni che arrivino fin anche ad un allargamento della ztl a fronte però di un percorso condiviso.

Daniela Govi

Presidente Confesercenti

Zona Reggio Emilia