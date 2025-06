Ogni sabato la protesta: "Fermiamo il massacro in corso a Gaza"

Un appuntamento che va avanti da oltre un mese, ogni sabato nel pomeriggio a Castelnovo Monti in piazza Peretti un gruppo eterogeneo di persone si riunisce per sostenere la causa Palestinese e fermare il massacro in corso a Gaza.

Con l’hashtag #sabatipergaza #giustiziapergaza gli organizzatori – si legge in una nota – "si adoperano per sensibilizzare l’opinione pubblica e mettere un focus su Gaza, un’iniziativa ancora più importante oggi considerato che la guerra mossa da Israele nei confronti dell’Iran sposta di fatto l’attenzione del mondo da quello che gli organizzatori considerano il conflitto principale, che poi in realtà è un massacro, parola che ancora oggi si fa fatica a pronunciare".