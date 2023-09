Ognibene Power dona un’ambulanza a Bagnolo: inaugurazione in piazza Garibaldi Domani viene inaugurata una nuova ambulanza di Emergenza-urgenza donata dalla società Ognibene Power di Reggio in ricordo del fondatore. Attrezzata con moderne tecnologie, è un dono per i 70 anni dell'azienda. Un'altra ambulanza è stata donata da un'azienda del territorio.