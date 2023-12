Ok a proposta di bilancio

Il Consiglio comunale ha approvato ieri notte la proposta di bilancio previsionale 2024-2026 e la relativa nota di aggiornamento al documento unico di programmazione. Le due votazioni hanno avuto lo stesso esito: 19 favorevoli (Pd, Più Europa, Europa Verde, Reggio E’), 10 contrari (M5S, Coalizione civica, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier). La manovra "poggia su alcuni punti fermi a garanzia sia di protezione economica e sociale sia di continuità degli investimenti nella dimensione della sostenibilità, con particolare riguardo a mobilità, centro e sicurezza. Protezione economica e sociale si declina nella conferma dei servizi in essere, nel congelamento di tariffe e tasse e nel mantenimento delle agevolazioni di competenza comunale, quale protezione per famiglie e imprese.

È previsto, con 2,8 milioni, il potenziamento dei trasferimenti dal Comune ad Asp Città delle Persone, Farmacie comunali riunite e Istituzioni nidi e scuole dell’infanzia, per il rafforzamento dei servizi socio-educativi rivolti in particolare alle persone più fragili. Crescita sostenibile per continuare a costruire prospettive per il futuro della comunità, sia sul piano quantitativo delle risorse, con investimenti che ammontano a 210 milioni in tre anni, sia sotto l’aspetto qualitativo di una linea politica generale improntata alla sostenibilità urbana, sociale ed economica. In particolare: attribuzione delle risorse finanziarie sulla base delle priorità individuate dal Documento unico di programmazione, con particolare riferimento a mobilità, sicurezza e centro storico, sostegno alle politiche di welfare e all’educazione tramite l’Istituzione nidi e scuole d’infanzia, le partecipate del Welfare Asp Città delle Persone e Fcr, forte impulso agli investimenti mediante l’attuazione dei progetti Pnrr, leva sulle entrate con attrazione di trasferimenti regionali ed europei, con particolare riferimento al contributo Atuss, le agende di trasformative urbana per lo sviluppo sostenibile. Nessuna nuova tassazione, lotta all’evasione e rafforzamento degli strumenti di compliance volti a instaurare una collaborazione con i contribuenti (ravvedimento operoso e, ove possibile, concessione di dilazioni e rateizzazioni di pagamento).