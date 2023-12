Ok al bilancio, Ferrari: "Assorbiti tutti gli aumenti dei costi del 2023"

Il consiglio comunale di Viano ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026. L’assessore al bilancio Mauro Ferrari ha spiegato che il "bilancio preventivo 2024-2026, oltre a garantire la continuità di tutti i servizi in essere senza dover operare modifiche penalizzanti per i cittadini sulle imposte locali (Imu e Irpef sono state confermate ai valori del 2015), assorbe tutti gli aumenti dei costi registrati durante il 2023 compresi gli adeguamenti Istat dei contratti in essere, del costo dei materiali e incrementi contrattuali dei dipendenti. Il previsionale approvato fa anche fronte ai 112mila euro di impegno annuo per ammortamento quota capitale e quota interessi dei mutui accesi dalle amministrazioni precedenti. Non posso che essere più che soddisfatto di questi risultati". Ferrari ha ringraziato "i colleghi amministratori e tutti i dipendenti dell’ente che hanno collaborato per arrivare a questo risultato". Il bilancio 2024 supera i 6.200.000 euro a fronte di una media degli ultimi cinque anni di 4.200.000 euro. "A farla da padrone – dice il sindaco Nello Borghi – è la considerevole mole di fondi per investimenti sulla messa in sicurezza del territorio e viabilità: 1.470.000 euro. Nove gli interventi programmati in altrettante località del comune a seguito delle calamità 2023. Subito dopo abbiamo il progetto ‘Stami’ per il recupero dell’ex asilo di Corte dove è prevista la realizzazione di un hub, struttura a sostegno delle nuove generazioni. Vista la mole dei contributi ottenuti e l’entità degli interventi, i lavori vedranno il loro completamento ben oltre la fine della legislatura". Il sindaco ha annunciato per l’inizio del 2024 la conclusione dei lavori di riqualificazione energetica e messa a norma con abbattimento barriere architettoniche del centro polivalente, l’avvio dell’ampliamento della scuola primaria Daniela Morotti per la costruzione della mensa e durante la primavera l’ultimazione del cantiere per miglioramento sismico, efficientamento energetico e prevenzione incendi della scuola di Regnano oltre al completamento delle opere di efficientamento e riqualificazione energetica della pubblica illuminazione, iniziate nel 2019.

Matteo Barca