Ok al bilancio: "Nessun aumento delle tasse"

Nessun aumento di Imu, Irpef, rette, tariffe, costi delle palestre, nemmeno in termini di adeguamento all’inflazione. Sono le principali novità del bilancio di previsione del Comune di Rubiera per il 2024, approvato giovedì dal consiglio comunale di Rubiera. "Continua la riduzione dell’indebitamento – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – che, nel 2024, arriverà a 65 euro pro capite. Abbiamo preannunciato poi una nuova agevolazione in termini di Imu per i proprietari che vorranno affidare un appartamento all’Agenzia per l’Affitto di Acer. Grazie a nuovi contributi regionali con questo servizio si punta a dare garanzie a chi affitta: l’agenzia si occupa di selezionare gli inquilini, riscuotere l’affitto, fare le pratiche, garantire da danni, gestire la fine del contratto". Gli inquilini sono persone e famiglie che possono pagare un affitto, ma non riescono ad accedere al mercato. "Si tratta di un problema sempre più sentito e grave, anche a Rubiera – sottolinea Cavallaro –. Siamo dunque pronti a ridurre sensibilmente l’Imu fino allo 0,68 a chi aderirà a questa opportunità rinnovata, importante per la comunità intera". Il sindaco evidenzia inoltre il numero del bilancio relativo alla spesa per gli appoggi-educatori, servizi specifici ai disabili nelle scuole, dal nido in poi. "Rubiera spende 584mila euro – osserva Cavallaro –.Vuol dire che i rubieresi contribuiscono ogni anno con 40 euro a testa a garantire un diritto a questi bambini e bambine. Credo possano andarne davvero fieri".

m. b.