Ok al bonus docente per il convitto Corso. Uil: "Vittoria storica"

La Uil Scuola reggiana lo definisce come una "vittoria storica", il riconoscimento del Bonus docente per gli educatori del Convitto Rinaldo Corso di Correggio. Il sindacato, assistito dagli avvocati Cinzia Ganzerli e Domenico Naso, si dichiara soddisfatto del risultato ottenuto al Tribunale di Reggio, che ha riconosciuto il diritto al Bonus docente di 500 euro annui per gli educatori convittuali del Rinaldo Corso.

"La sentenza – dichiara Luigi Fiorentino – segna un passo importante verso l’equiparazione degli educatori convittuali al personale docente, garantendo un trattamento giusto e conforme al principio di non discriminazione. Il giudizio, che ha visto coinvolti otto educatori, ha stabilito che anche il personale educativo ha diritto al beneficio previsto dalla ‘Carta del Docente’, destinata all’aggiornamento professionale.

Secondo quanto disposto dal Tribunale, il Ministero dell’Istruzione dovrà corrispondere un totale di 21 mila euro, comprensivi di arretrati e interessi, oltre a coprire le spese legali dei ricorrenti. Questo riconoscimento rappresenta un’affermazione della figura dell’educatore convittuale, spesso sottovalutata nelle politiche scolastiche".

La Uil Scuola sottolinea come questa vittoria "rappresenti non solo un traguardo per i ricorrenti, ma anche un segnale forte per tutto il personale educativo, spesso in lotta per vedere riconosciuti i propri diritti".

a. le.