Ok all’unanimità, l’Unione Tresinaro Secchia avrà le commissioni consiliari permanenti

"Dopo un percorso travagliato e a volte difficile anche l’Unione Tresinaro Secchia avrà le proprie commissioni consigliari". Ad annunciarlo con soddisfazione è Marco Cassinadri (foto), capogruppo nel consiglio dell’Unione di ‘Noi per Casalgrande’.

Martedì sera è stato approvato con voto favorevole unanime il nuovo regolamento del consiglio dell’Unione. La lista ‘Noi per Casalgrande’ aveva da tempo proposto l’avvio dei lavori per la costituzione delle commissioni consigliari permanenti come possibilità prevista dal nuovo regolamento dell’Unione.

"Ora le commissioni andranno ad affiancare la propria attività alle già attive commissione controllo e garanzia e pari opportunità – dice Marco Cassinadri –". Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni utili per una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del consiglio. "Nello specifico coadiuvano il consiglio – spiega Cassinadri – nell’esercizio della sua funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo svolgendo attività preparatoria, consultiva e referente in ordine alle deliberazioni".

Due i punti su cui da sempre ‘Noi per Casalgrande’ si è distinta. Il primo "è consistito nell’abrogazione – sottolinea Cassinadri – all’art.8 comma 1 del termine ‘può costituire’ sostituendolo con il più consono ‘adotta’. Le commissioni non sono più una possibilità concessa della maggioranza, ma a partire da oggi devono essere costituite e fatte lavorare. Il secondo punto critico era l’idea che la lista aveva di dover concedere alle minoranze la presidenza di tutte le commissioni come già avviene nel nuovo regolamento del Comune di Casalgrande".

mat.b.