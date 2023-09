Ok il primo giorno di scuola alla Collodi

L’elementare Collodi, nonostante i lavori di ristrutturazione l’attività scolastica ieri è ripartita come da programma, gli alunni in un ambiente sicuro ed idoneo allo svolgimento delle attività didattiche quotidiane. L’assessore alla scuola Viviana Tanzi, augurando buon anno scolastico, commenta: "Abbiamo mantenuto l’impegno preso con docenti, genitori e alunni". Il cantiere per la riqualificazione e il consolidamento sismico dell’edificio "potrà tranquillamente convivere con le varie attività della Collodi", e con l’uso della mensa. I lavori sono iniziati quest’estate ma purtroppo sono emersi diversi imprevisti, che hanno comportato l’allungato dei tempi. La prima tranche riguarda l’antisismica oltre ad opere interne per migliorare funzionalità, confort ed efficienza energetica. "Il blocco centrale di ingresso è stato completamente ricostruito, e gli spazi riprogettati e meglio ridistribuiti facendo così posto anche ad un laboratorio Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), ad un’aula per i docenti, agli spogliatoi e servizi igienici per il personale, l’infermeria e un locale di servizio. I due lunghi blocchi delle aule sono invece stati interessati da importanti interventi antisismici e saranno restituiti con aule più confortevoli, con nuovi controsoffitti e luci a led". Si tratta di opere per 720mila euro, di cui 660mila euro finanziati tramite dal Pnrr e 60mila dal Comune. A fine autunno inizierà la costruzione della nuova mensa (costo 605mila euro, tutti raccolti tramite il Pnrr), fruibile dall’anno scolastico 2024-’25. Infine, la prossima estate, verrà sistemato lo splendido parco e si tinteggerà dell’intero edificio.

Francesca Chilloni