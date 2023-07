"Ok il pronto soccorso? Ma il punto nascite, pediatria e ginecologia?"

Bene la nuova sede del pronto soccorso di Guastalla, fresca d’inaugurazione, ma gli altri reparti dello stesso ospedale ancora chiusi?

Potrebbe essere questa, in sintesi, l’interrogazione avanzata dal consigliere regionale Gabriele Delmonte e firmata anche da Maura Catellani (entrambi Lega) alla Regione. La questione da chiarire secondo i rappresentanti del Carroccio è, nello specifico, "se la riapertura dei reparti chiusi all’ospedale civile di Guastalla avverrà` entro il 2023 o, in caso contrario, quali siano le tempistiche previste per la loro riapertura".

Come già precisato, proprio mercoledì mattina le autorità locali hanno tagliato il nastro del nuovo pronto soccorso di Guastalla, dove è stata dato un nuovo assetto e sono stati ampliati gli spazi già esistenti. Ricordiamo che la struttura di Guastalla era diventata ospedale Covid nel 2020, anche perché aveva la Terapia intensiva e servizi adeguati per l’emergenza. Quest’opera di miglioramento però, segnala il consigliere, pare aver lasciato indietro altri servizi ospedalieri; un ‘dettaglio’ che, al pari con la questione ancora aperta del Punto nascite del Sant’Anna di Castelnovo Monti, fa storcere il naso.

I reparti guastallesi non ancora riaperti sono infatti il Punto nascite, Pediatria e Ginecologia: "In seguito alla riorganizzazione dell’Ospedale, che fa parte dell’Area Nord del Presidio Ospedaliero Provinciale S. Maria Nuova – prosegue Delmonte – il Punto Nascite di Guastalla e` stato spostato all’Ospedale di Montecchio mentre il reparto di Pediatria e il reparto di Ginecologia sono stati chiusi".

"A settembre 2021 – incalza il consigliere del Carroccio – l’azienda Usl di Reggio aveva sottolineato la necessita` e l’intenzione di riaprire i reparti chiusi, ma ad oggi, dopo tre anni, la struttura si trova ancora priva di questi servizi".