Olii alimentari esausti, al via la raccolta differenziata

Come previsto dal piano provinciale di gestione dei rifiuti, anche il Comune di Fabbrico ha avviato la raccolta differenziata per gli olii alimentari esausti. Ai contenitori stradali già presenti sul territorio si aggiungono speciali recipienti per la raccolta degli esausti, con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata. L’olio esausto usato per friggere viene spesso smaltito nella maniera meno appropriata, direttamente nello scarico del lavandino, causando seri problemi agli impianti di depurazione. L’olio, infatti, avendo un peso specifico minore dell’acqua, galleggia su questa e crea un sottile strato che soffoca l’acqua, inibendo il processo depurativo: quindi deve essere necessariamente rimosso con lunghi processi di disoleazione. A Fabbrico è prevista la collocazione di appositi contenitori di raccolta in via don Sturzo (di fronte alla scuola), via Motta, via XXVII Febbraio. Si tratta di recipienti gialli, ben visibili, di grande capacità, accessibili comodamente, dove conferire l’olio esausto da frittura o altri oli di uso alimentare, utilizzando contenitori da riporre nel recipiente stradale.