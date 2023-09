Olimpia, la 70ª stagione apre col botto Domani ospite il regista Garrone

di Lara Maria Ferrari

I popoli non hanno mai smesso di migrare, di spostarsi da un continente all’altro, da un oceano all’altro, è nel loro destino. Per cercare salvezza da un governo oppressore, da una guerra e dalla fame, dall’avere un passaporto ‘sbagliato’. Parla di questo, attraverso il racconto della fuga di due ragazzi dal Senegal verso la terra promessa, l’Italia, il nuovo attesissimo film di Matteo Garrone dal titolo ‘Io Capitano’, presentato in anteprima mondiale all’80ª Mostra del Cinema di Venezia qualche giorno fa e in corsa per il Leone d’oro. Proprio Garrone, uno dei migliori registi italiani, sarà ospite al cinema Olimpia domani alle 20.30, per introdurre la proiezione. Con lui, i protagonisti Seydou Sarr, Moustapha Fall e Amath Diallo. Sarà l’occasione per la sala di via Tassoni di festeggiare in grande stile la sua 70° stagione, ai nastri di partenza. Un appuntamento speciale, che sta provocando com’era prevedibile moltissime richieste del pubblico. Sarà possibile assistere alla proiezione acquistando il biglietto in prevendita, stasera dalle 20.30 alle 22. E domani il giorno dell’evento. Non si accettano prenotazioni.

E’ molto difficile, se non impossibile, voltarsi dall’altra parte mentre si guarda il film. Mentre si assiste all’Odissea contemporanea di due giovanissimi e incoscienti Ulisse, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere il sogno, l’Europa. Qualche sirena ha messo loro in testa che sarà semplice arrivare da questa parte del Mediterraneo e iniziare una vita diversa. Non sanno nulla, non immaginano lontanamente che cosa li attenda. Conosceranno gli inganni del deserto, della gente, l’orrore delle carceri in Libia, prima di affrontare il mare aperto. La differenza fondamentale che salta agli occhi, rispetto alla maggior parte dei film e dei documentari prodotti sin qui sul tema migranti, a nostra memoria, è che con "Io Capitano" di Matteo Garrone il punto di vista scelto dall’autore è proprio quello di chi fugge. Da una vita difficile e senza futuro. Lo sguardo è capovolto, finalmente. Non siamo più noi o chi per noi, fonte autorevole o meno, che da questa parte, da un Paese europeo del feroce Occidente opulento, ci dice che cosa dovremmo pensare della loro scelta di lasciare l’Africa e di rischiare tutto. Qui sono proprio loro a raccontarlo. E questo avviene grazie alla prospettiva e alla poetica unica, immaginifica eppure epidermica, autentica, che tiene insieme i due piani del racconto in una simbiosi impenetrabile, propria di un autore originale come Garrone.