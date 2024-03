Olimpiadi invernali dei sordi, dalla Turchia un ’grazie’ a Castelnovo

Un caloroso "Grazie Castelnovo" arriva dagli atleti che stanno partecipando alle Olimpiadi ad Erzurum in Turchia: sono le Olimpiadi Invernali dello Sport dei sordi 2024 (Winter Deaflympics) che termineranno il 12 Marzo e da questa edizione, oltre ai più classici degli sport invernali come lo sci, lo snowboard e il curling, racchiudono anche le discipline indoor del Futsal e degli scacchi. Ad Erzurum la delegazione italiana è composta da circa 100 persone, non udenti, sono atleti e dirigenti della Nazionale di Castelnovo Monti. L’altro ieri da "Casa Italia" il portabandiera azzurro Fabio Amas insieme a tutti gli atleti e ai dirigenti federali ha registrato un videomessaggio e lo ha inviato al Comune di Castelnovo per ringraziare la comunità dell’Appennino Reggiano che insieme alla Regione Emilia-Romagna ha offerto a moltissimi di loro l’opportunità di allenarsi al meglio per l’Olimpiade, accolti nei centri appenninici. Le discipline del Futsal maschile e femminile e del curling hanno vissuto raduni e stage all’ombra della Pietra di Bismantova e diversi atleti azzurri, scacchisti inclusi, hanno ottenuto l’eleggibilità olimpica dalla Federazione Internazionale grazie proprio ai test e alle visite audiometriche degli specialisti dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo. Le prime gare dell’Olimpiade hanno visto scendere in campo le squadre del Futsal. La nazionale maschile allenata da Gonzalo Santangelo ha vinto contro la Turchia, mentre le ragazze di Mario Lovo sono uscite sconfitte dal proibitivo esordio contro il Brasile.

s. b.