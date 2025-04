Olio e vernice davanti al bar: "Siamo stanchi dei vandali"

Ennesimo gesto vandalico in piazza Soragna a Pieve di Guastalla. Ieri notte è stato gettato olio motore e vernice colorata sulla pavimentazione, all’altezza del bar affacciato sulla piazza. E la situazione, ieri mattina presto all’apertura del locale, è stata davvero difficile, in quanto era impossibile transitare sotto il porticato senza il rischio di cadere. "Non si stava in piedi. Per fare entrare persone con disabilità o anziane è stato necessario aiutarle, ovviamente dopo aver coperto la parte sporca con dei giornali, in attesa di pulire gli spazi vandalizzati", spiega la titolare Teresa Bonaccio. Che aggiunge: "Siamo stanchi di questa situazione. Ci sono gruppi di giovanissimi che ormai da anni continuano a compiere danni e vandalismi. Le autorità sanno chi sono. Non basta più che ce li portino qui a chiedere scusa. Devono smetterla di comportarsi in questo modo. Nei giorni scorsi abbiamo avuto anche un incontro in municipio. Ma il problema non viene affatto risolto. Ora anche le ultime briciole di pazienza stanno per esaurirsi…". Già ieri mattina sono state avviate le operazioni di pulizia, per poter cancellare gli effetti dei vandalismi notturni. Antonio Lecci