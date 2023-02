Olmedo incorpora nel gruppo la storica fabbrica di minibus europea

Olmedo ha completato un’importante operazione iniziata 16 mesi fa, assorbendo la più storica fabbrica di minibus d’Europa. La Olmedo Special Vehicles aveva allora costituito una partecipata Olmedo Veicoli Torino (controllata al 100%), finalizzata all’affitto dell’azienda di proprietà di Mussa & Graziano, in liquidazione; ora l’iter si è concluso con l’acquisizione dell’azienda, e l’incorporazione nel gruppo.

Sono trascorsi 70 anni da quando veniva fondata a Cavriago un’autofficina di proprietà Olmedo Quintavalli e sua moglie Ida Bonacini (genitori di Giuseppe e Livi, attuali presidente e impiegata onoraria della Spa). Con questo closing l’azienda - un colosso che oggi ha sede al Ghiardo di Bibbiano - ha messo una nuova pietra miliare nella sua espansione nel proprio consolidamento. Il tutto va inquadrato in un Piano di crescita globale ottenuto tramite la strategia oggi più utile per i costruttori di veicoli: efficientare flussi e processi produttivi, riducendo i costi generali.

Importanti i numeri che derivano dalla integrazione della Mussa & Graziano e dal suo portafoglio di prodotti vendibili su mercati globali. I minibus e le navette shuttle sono già profondamente stati rinnovati nei primi 15 mesi di attività sotto il coordinamento di Olmedo, seguendo un piano industriale fortemente orientato a mercati internazionali, tra cui quello americano.

"La Minibus Division è da oggi una realtà d’eccellenza del gruppo - afferma il ceo Luca Quintavalli - che abbiamo creato con l’acquisizione di Mussa & Graziano, preservando quel patrimonio inestimabile d’eccellenza artigiana della carrozzeria italiana. Mantenere inalterate le sue capacità realizzative e inventive rappresenta il vero valore del progetto che seguirà di pari passo l’evoluzione delle tecnologie green per la mobilità. Siamo solo all’inizio di una sfida ricca di opportunità che porrà i nostri Minibus come quelli di riferimento del settore".

L’acquisizione e incorporazione della Mussa & Graziano, aggiunge, "rappresenta l’inizio del piano di sviluppo globale del Gruppo che interesserà di qui al 2030 l’internazionalizzazione di tutti i prodotti delle quattro divisioni esistenti". L’operazione è avvenuta tramite gli advisor Alberto Peroni e Serena Giannuzzi dello Studio PPI & Partners di Reggio. L’acquisizione ha garantito "continuità occupazionale alla totalità delle maestranze, preservando competenze e capacità realizzative oggi utilissime anche al gruppo e che hanno permesso di inserire una nuova linea produttiva di ambulanze e veicoli per la disabilità nello stabilimento torinese".

Il rinnovamento ha caratterizzato anche le infrastrutture aziendali con attenzione particolare alla rete di vendita: sono stati modernizzati le aree amministrative, gli spazi espositivi e formativi; è stato creato un "Olmedo Point" dentro all’azienda per l’esposizione di mezzi in vendita. Completeranno gli investimenti del biennio 2023-‘24, la creazione di un museo fotografico sulla storia del Minibus "from Turin to the world", di un’area per shooting professionali dei veicoli ed il totale rinnovamento ed adeguamento delle aree produttive.

f.c.