Olmo, la Festa del Grano va al Tar: "Decisione che spetta al consiglio"

Nemmeno quest’anno la festa del grano di Olmo si è svolta, nonostante l’intenzione degli organizzatori di di riproporre l’evento dopo anni di stop. I volontari del circolo Acli della parrocchia di San Vitale hanno presentato al comune un’istanza di "permesso per costruire in deroga", al fine di rendere permanenti alcune strutture - in particolare le cucine - presenti sul terreno agricolo in cui si svolge da sempre l’evento. Il sindaco Daniele Finucci ha però rigettato questa richiesta, motivo per cui il legale rappresentante degli organizzatori, Ermes Coffrini, ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, facendo riferimento all’art. 20 della legge Regionale 15 del 2013. Questa legge consente deroghe agli strumenti urbanistici solo per le iniziative considerate di interesse pubblico. Il Tar ha accolto il ricorso in via cautelativa, ma ha rimandato la decisione al consiglio comunale che ha la competenza sulla questione. L’assemblea dovrà decidere in merito entro 90 giorni stabilendo, in sostanza, se la Festa del Grano, che si è svolta per 37 anni, può avere la valenza di interesse pubblico, così da poter ottenere il cambiamento della destinazione d’uso, ora agricolo. La festa della piccola frazione di Olmo era molto frequentata da persone provenienti da tutta la provincia. Qui si mangiava, si ballava e si giocava, in un’atmosfera conviviale.

"Gli organizzatori hanno chiesto al Comune di stabilizzare l’iniziativa, da 35 anni era provvisoria con gli impianti che venivano montati e smontati ogni volta – spiega il legale Ermes Coffrini –. Andando avanti nel tempo le forze dei volontari disponibili sono diminuite e si è pensato di dare una stabilità. Non c’è altra esigenza se non mantenere l’importanza che ha assunto la festa, che ogni anno ha richiamato migliaia persone in un piccolo centro agricolo, diventando un punto di riferimento per la comunità. Credo che l’interesse pubblico sia evidente e la normativa prevede che la valutazione sull’interesse pubblico venga fatta dal consiglio comunale. Dunque il sindaco, pur condividendo l’importanza dell’evento, ha assunto atteggiamento che non gli compete".

n.re.