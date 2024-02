Oltre 1.300 alunni in montagna: "Settimana educativa sul campo"

Ha ripreso il via lunedì l’edizione 2024 del progetto "Neve Natura e Cultura d’Appennino" che vede coinvolti ben 1.368 alunni nell’iniziativa educativa sul campo che proseguirà fino al 15 marzo. Sono coinvolti gli alunni di 28 scuole delle province di Reggio, Parma, Piacenza, Lucca, Pisa, Massa Carrara e La Spezia, desiderosi di esplorare e conoscere il territorio del cuore del Parco. Ieri al Bismantova, al Centro Laudato Si’, il presidente Fausto Giovanelli ha accolto gli studenti del Mattei di Fiorenzuola. Il direttore del Parco, Giuseppe Vignali, ha detto: "Questo progetto è una sfida alla scarsità di neve e lo è sempre stato, gli istituti partecipanti hanno confermato il loro impegno, trasformando questo viaggio in una opportunità unica per comprendere e discutere del cambiamento del clima. È importante affrontare questi argomenti di attualità, coinvolgendo gli studenti e consentendo loro di esplorare il territorio circostante nei Comuni di Corniglio, Villa Minozzo e Ventasso. Un’opportunità straordinaria". Gli studenti sperimenteranno una vasta gamma di attività all’aperto, con esperti del settore: escursioni, orienteering, interpretazione della natura, osservazione del paesaggio e daa quest’anno contenuti dedicati alla sicurezza in montagna e alla prevenzione.

s. b.