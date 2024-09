Oltre 1.500 firme raccolte: "Saremmo all’avanguardia

Più di 1.500 le firme per la mozione popolare riservata solo ai residenti comunali, e altrettante di petizione per i residenti in provincia a sostegno della mozione. Sono sempre di più i cittadini che si uniscono alla battaglia di Karin Silvi, l’attivista di Coalizione Civica promotrice della mozione: la raccolta firme si chiuderà definitivamente sabato 5 ottobre, aggiungendo così un’altra data. "Abbiamo ricevuto tantissima adesione", commenta Silvi.

" A Sassuolo, Scandiano e Baggiovara i parcheggi sono liberi – ribatte –. E in altre regioni del nord Italia ci sono alcuni nosocomi che ne offrono persino tre di ore gratuite. Per una volta non possiamo essere noi la città all’avanguardia?"

Silvi riferisce di banchetti numerosi e cittadini curiosi: "Hanno firmato persone con disabilità, che hanno già diritto alla sosta gratuita; residenti e anche quelli che non frequentano così spesso l’ospedale. E nessuno ha esitato".

L’attivista si scaglia soprattutto contro Gianni Bertucci, consigliere del Movimento 5 Stelle: "In Consiglio ha detto che bisognerebbe estendere la pista ciclabile per l’ospedale ma è assurdo: vorrei vederlo andare in bicicletta a fare gli esami di specialistica".

Mercoledì, racconta Silvi, un dipendente dell’ospedale non è riuscito a trovare alcun parcheggio libero, nemmeno tra gli stalli dedicati al personale: "È stato costretto a comunicare alla caposala il suo ritardo. Questo non è un disservizio?"

E con la prossima apertura del Mire, la situazione "andrà solo a peggiorare".

"Se ora i posti sono pochi – dice Karin Silvi –, figuriamoci dopo. E mi auguro non propongano un minibus che dallo stadio, dove ci sono i posti, arrivi al Santa Maria".

"Ma ce la facciamo?", è la più frequente tra le domande.

"Mi auguro di sì – risponde Karin Silvi –, anzi bisogna farcela. Ogni volta si guarda sempre ciò che avviene altrove ma io parlo per la mia città e non mi interessa se da altre parti tutti pagano le soste. Cerchiamo di realizzare noi reggiani qualcosa di corretto, per cui possiamo felicemente essere presi come esempio virtuoso. È una proposta giusta, con una tariffa equa; non stiamo certo regalando soste gratis a tutti. Parliamo di due ore e scadute queste, inserendo nuovamente la targa, la macchinetta ti chiederà i famosi 0,50 centesimi".

Ylenia Rocco