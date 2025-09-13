"Oltre 160 computer rigenerati per associazioni ed enti locali"

Si è svolta presso la Sala Campioli della sede Iren di Reggio Emilia la consegna ufficiale di 164 computer rigenerati, all’interno del progetto ’C’è futuro nei Raee’, dedicato alla promozione del riuso e del riciclo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Alla consegna ha partecipato Davide Prandi, Assessore alla cura della città, con deleghe alla manutenzione del territorio e gestione dei rifiuti.

"Rigenerare computer significa evitare lo smaltimento prematuro di apparecchiature ancora funzionanti, ridurre la produzione di rifiuti elettronici e contenere il consumo di risorse naturali – spiegano gli organizzatori –. È un esempio concreto di economia circolare, dove ciò che è considerato scarto torna ad avere valore: i dispositivi distribuiti, infatti, permetteranno a realtà del territorio di accedere a strumenti digitali fondamentali per l’educazione, la partecipazione e il supporto alle fasce più fragili della popolazione". I computer saranno infatti utilizzati in progetti di inclusione, doposcuola, scuole, centri anziani, biblioteche e impiegati in un progetto internazionale in Madagascar, contribuendo a ridurre il divario digitale e a promuovere pari opportunità.

La consegna reggiana è la prima di un più ampio programma di azioni coordinate dedicate al riuso, alla raccolta e al riciclo dei Raee, che proseguirà nelle prossime settimane con una serie di iniziative su tutti i territori in cui Iren opera, tra cui una campagna informativa in vista della Serr (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 22-30 novembre 2025), che il Gruppo Iren sostiene, dedicata quest’anno proprio ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.