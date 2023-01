Oltre 2.500 non cercano lavoro

Oltre a 10.700 disocupati, ci sono nella nostra provincia più di 2500 persone che non hanno lavoro e nemmeno lo cercano: "Il covid aveva portato il dato a 8.000 quindi c’è stato un bel rientro, ma è comunque un preoccupante segno di ritiro sociale" ha commentato Gino Mazzoli, curatore del rapporto sulla coesione sociale della Camera di commercio. La sua relazione si è svolta durante la presentazione del rendiconto sociale dell’Inps provinciale per l’anno 2021.

L’occasione ha dato modo all’ex direttore Inps Francesco Cimino di salutare: "La rete per il lavoro agricolo di qualità è un grande orgoglio, perché il caporalato è un problema anche al Nord e il 41% delle ispezioni ad aziende sospette ha riscontrato reali contravvenzioni". Nel progetto ha avuto un ruolo fondamentale Iolanda Rolli, che ieri non è mancata e ha sottolineato anche "l’importanza del badge di cantiere: il lavoro irregolare a Reggio si annida spesso anche nell’edilizia".

Paolo Olimpieri (nella foto) nuovo direttore della sede reggiana, si è presentato a dipendenti e istituzioni prima dell’intervento del presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nazionale per l’Inps Roberto Ghiselli: "Siamo l’istituto di previdenza più grande d’Europa, nell’ultimo bilancio abbiamo speso per 400 miliardi ma c’è un enorme mancanza di personale. Nel Paese mancano 5000 dipendenti e Reggio non fa eccezione. Questo fa calare la qualità del lavoro e dell’ispettorato". Antonello Crudo, neo-direttore regionale, ha insistito sulle "potenzialità del digitale per una miglior capillarità nel territorio". Silvia Miselli, vicesindaco di Casalgrande, ha raccontato il primo ’punto utente evoluto’, un computer con cui da ottobre i suoi cittadini possono contattare i funzionari da remoto. L’importanza dell’Inps per la gestione del territorio è stata più volte sottolineata, applaudendo la creazione di un software per incrociare i dati con Inail e Istat (’3-I’).