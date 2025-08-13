Oltre 35 anni di scatti e sfide. Tutta la storia di Photohouse

Photohouse nacque nella primavera del 1986 per iniziativa di Andrea Puglisi come primo e unico negozio fotografico a Reggio Emilia in grado di offrire il servizio al pubblico di sviluppo e stampa a colori in un’ora di film fotografici.

"L’investimento – dice Andrea Puglisi – era decisamente importante e fu necessario l’aiuto delle banche che finanziarono il progetto".

Fin dall’apertura, la risposta della cittadinanza fu sorprendente: la mole di lavoro raggiunse subito livelli insperati, tanto che Andrea dovette chiedere l’aiuto del fratello Enrico, che lasciò il suo lavoro sicuro per entrare in società, e di Rosanna, moglie dell’altro socio Antonio.

"Furono anni febbrili, ma entusiasmanti. Si lavorava anche di notte per far fronte alle richieste. Antonio stesso, medico e dentista all’epoca, nei suoi ritagli di tempo veniva ad aiutare in negozio".

La voglia di innovare non tardò a farsi sentire. Photohouse investì presto nello sviluppo di diapositive in un’ora e, nel 1992, era già pronta ad acquistare nuove e sofisticate attrezzature, più performanti e automatizzate, capaci di stampare fino a 1800 fotografie solamente in un’ora.

Sempre negli anni ‘90 l’attività aprì un altro laboratorio distaccato e chiuso al pubblico, dove si stampava in proprio, a mano, con ingranditore industriale, trascinatore e sviluppatrice professionale a rulli, ogni tipo di ingrandimento professionale a colori.

Poi però, quando tutto andava per il meglio, arrivò un momento di crisi. "L’11 settembre 2001 segnò uno spartiacque. Gli attentati alle Torri Gemelle incisero pesantemente nel nostro settore. I viaggi in aereo furono evitati e con essi le fotografie che centinaia di mancati turisti avrebbero portato nei nostri laboratori. Il lavoro calò drasticamente".

Come se non bastasse, presto iniziò a farsi sentire anche l’ombra del progresso tecnologico: "Nel frattempo si apriva prepotente un’altra sfida: la fotografia digitale stava diventando alla portata di tutti. Fu necessario trovare nuovi sbocchi per sviluppare il lavoro che era venuto meno dalla fotografia amatoriale".

Di fronte a queste sfide, Photohouse seppe reinventarsi. Grazie alla passione per i grandi marchi storici della fotografia, iniziò a commerciare online attrezzature analogiche di pregio, acquistandole da clienti, revisionandole e rivendendole.

"Si aprì un mercato immenso che ci riempiva di soddisfazioni, soprattutto all’estero. Contemporaneamente ci dotammo di nuove attrezzature per la stampa a pigmenti per stampare quel poco di amatoriale che rimaneva. Il 2020 fu l’anno del lockdown: il commercio online andava alla grande e potemmo addirittura incrementare il fatturato. Un po’ stanchi, abbiamo accettato di vendere l’attività ad Andrea Chiavolelli e inseguire il sogno, mio e di mia moglie, di trasferirci in Africa per aprire Sopada, una ong per lo sviluppo della popolazione del Benin".

