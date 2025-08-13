Sam, un addio pesante

Oltre 400 persone alla cena di Ema
13 ago 2025
MATTEO BARCA
Oltre 400 persone alla cena di Ema

La serata al parco Secchia organizzata per sostenere la pubblica assistenza dopo il furto da 5mila euro a luglio

Grande successo per la cena benefica organizzata per sostenere la pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze di Casalgrande. L’iniziativa è stata promossa dalla festa di Villalunga e il ricavato è stato devoluto all’associazione. Oltre 400 persone hanno preso parte, lunedì sera, alla cena. Da Ema esprimono soddisfazione: "Una bellissima serata, quella al Parco Secchia, per la cena promossa in occasione del nostro 25esimo anniversario di fondazione e come gesto di solidarietà per il furto subito durante l’ultima serata della nostra festa Ema and Friends. Ad allietare la serata è stata l’orchestra ‘Ottava Nota’ che ringraziamo per aver intrattenuto i partecipanti". Era anche presente lo stand della gelateria ‘Fredde tentazioni’ di Casalgrande, da sempre al "nostro fianco e che ringraziamo per aver devoluto l’incasso della serata sempre a nostro favore – sottolineano sempre dalla pubblica assistenza –. Serate piacevoli e importanti come questa, in un clima di amicizia e solidarietà, ci riempiono il cuore: grande merito agli organizzatori de ‘La festa di Villalunga’ per aver promosso questa splendida cena di beneficenza". I volontari inoltre esprimono gratitudine a "tutti coloro che hanno collaborato per l’evento organizzato con l’apertura straordinaria, lunedì sera, della festa". Una cena programmata dopo il grave episodio avvenuto all’inizio di luglio: era stata purtroppo rubata una parte dell’incasso dell’evento al Parco del Liofante di Salvaterra della pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze. Era stato preso uno zainetto con circa 4.500-5mila euro nella macchina, bloccata da una gomma tagliata, di una volontaria. Il responsabile del colpo, un giovane residente in un comune della bassa reggiana, era stato poi individuato e denunciato con l’accusa di furto con destrezza. La cena dell’altra sera si è svolta pure per celebrare il recente 25esimo anno di fondazione di Ema. I volontari, nelle scorse settimane, avevano già ricordato l’impegno in "25 anni di passione, solidarietà, amore, altruismo, rispetto, uguaglianza e partecipazione sociale. 25 anni di sfide, sacrifici, soddisfazioni, pianti, gioie, di persone, uomini e donne, che hanno reso Ema quella che è oggi: una realtà consolidata e riconosciuta sul territorio".

Matteo Barca

