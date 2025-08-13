Oltre 400 persone alla cena di Ema

Grande successo per la cena benefica organizzata per sostenere la pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze di Casalgrande. L’iniziativa è stata promossa dalla festa di Villalunga e il ricavato è stato devoluto all’associazione. Oltre 400 persone hanno preso parte, lunedì sera, alla cena. Da Ema esprimono soddisfazione: "Una bellissima serata, quella al Parco Secchia, per la cena promossa in occasione del nostro 25esimo anniversario di fondazione e come gesto di solidarietà per il furto subito durante l’ultima serata della nostra festa Ema and Friends. Ad allietare la serata è stata l’orchestra ‘Ottava Nota’ che ringraziamo per aver intrattenuto i partecipanti". Era anche presente lo stand della gelateria ‘Fredde tentazioni’ di Casalgrande, da sempre al "nostro fianco e che ringraziamo per aver devoluto l’incasso della serata sempre a nostro favore – sottolineano sempre dalla pubblica assistenza –. Serate piacevoli e importanti come questa, in un clima di amicizia e solidarietà, ci riempiono il cuore: grande merito agli organizzatori de ‘La festa di Villalunga’ per aver promosso questa splendida cena di beneficenza". I volontari inoltre esprimono gratitudine a "tutti coloro che hanno collaborato per l’evento organizzato con l’apertura straordinaria, lunedì sera, della festa". Una cena programmata dopo il grave episodio avvenuto all’inizio di luglio: era stata purtroppo rubata una parte dell’incasso dell’evento al Parco del Liofante di Salvaterra della pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze. Era stato preso uno zainetto con circa 4.500-5mila euro nella macchina, bloccata da una gomma tagliata, di una volontaria. Il responsabile del colpo, un giovane residente in un comune della bassa reggiana, era stato poi individuato e denunciato con l’accusa di furto con destrezza. La cena dell’altra sera si è svolta pure per celebrare il recente 25esimo anno di fondazione di Ema. I volontari, nelle scorse settimane, avevano già ricordato l’impegno in "25 anni di passione, solidarietà, amore, altruismo, rispetto, uguaglianza e partecipazione sociale. 25 anni di sfide, sacrifici, soddisfazioni, pianti, gioie, di persone, uomini e donne, che hanno reso Ema quella che è oggi: una realtà consolidata e riconosciuta sul territorio".

Matteo Barca