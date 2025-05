Oltre 50 iscritti per Occhio al Centro

‘Occhio al centro’, così si chiama il gruppo di Controllo di Vicinato che ha fatto nascere a fine 2024 e che oggi conta 45 iscritti. E il nome dice già tutto, dato che monitora il quadrante sud est dell’esagono, in particolare intorno a via Toschi e Piazza Fontanesi. Si tratta di uno dei team formatisi più di recente, pur se in una delle zone più a rischio di Reggio. Un fattore che non ha fermato Ennio Ferrarini, che di ‘Occhio al centro’ è il coordinatore. "In pochi mesi – commenta – siamo arrivati a sfiorare i 50 iscritti e grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine e con i referenti in Comune devo dire che alcune cose sono state già fatte; per esempio sono stati puliti diversi lampioni che erano in stato di degrado, si è posta l’attenzione alle condizioni del manto stradale intorno a piazza Fontanesi, sono state rimosse le strutture delle edicole abbandonate in corso Garibaldi e via Tiepolo e il vetusto bagno pubblico davanti all’anagrafe".

"Tutte queste cose – continua Ferrarini – a seguito di nostre segnalazioni, a conferma sia dell’utilità dei gruppi di vicinato sia del fatto che c’è un rapporto di mutuo ascolto con l’amministrazione comunale. Abbiamo avuto la soddisfazione concreta di avere contribuito al ritrovamento, da parte della Polizia, di una bicicletta appena rubata grazie alla nostra puntuale segnalazione. Anche gli street tutor saranno uno strumento prezioso".

g. g.