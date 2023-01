Oltre 500 pazienti operati al Core

Nel 2021 l’unità operativa della chirurgia oncologica del Core di Reggio ha registrato 399 casi di ricoveri in regime ordinario, 268 accessi sui posti letto assegnati in Day Hospital e 59 ricoveri in Day Surgery. Sono stati operati 565 pazienti di cui 464 programmati, 96 in urgenza e 5 in emergenza. Le prestazioni specialistiche erogate nel corso dell’anno sono state 4.186 tra cui 1.220 prestazioni ambulatoriali, 2.152 prestazioni in pronto soccorso e 181 le visite in libera professione. La struttura inoltre ha prodotto 34 pubblicazioni scientifiche che spaziano dalla chirurgia colo-rettale a quella epato-bilio-pancreatica. La struttura è composa da dieci medici, un amministrativo e un infermiere assegnato (aiutato da personale infermieristico di altre unità operative). Nel 2019 – pre pandemia – i pazienti operati furono 1.266 di cui 775 in regime ordinario, 670 programmati e 105 in urgenzaemergenza.

dan. p.