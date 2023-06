Oltre 500 ragazzi a CastelSport

Oltre 500 iscritti, con cinque Comuni coinvolti, alla festa "CastelSport", che si è svolta venerdì in centro a Castelnovo Sotto, con oltre 200 volontari impegnati tra gli stand allestiti dalla Volley Marconi, in collaborazione con le associazioni sportive locali. Come ogni anno, questa manifestazione punta a promuovere l’avviamento alo sport dei giovani, ma anche a raccogliere fondi da destinare alle attività delle scuole locali. All’interno della festa è stato allestito un punto di raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna.